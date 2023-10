Inde: Une vidéo de policiers jetant un corps dans un canal suscite l'indignation

La vidéo, devenue virale, montre trois policiers de l'État du Bihar, situé dans le Nord-Est de l'Inde, portant le corps ensanglanté de la victime jusqu'au parapet d'un pont avant de le faire basculer dans l'eau, sous le regard de passants. La vidéo a été visionnée plus de 800 000 fois depuis sa mise en ligne, dimanche. Les policiers en Inde sont souvent décriés et accusés d'être corrompus et inefficaces. Le Bihar, qui compte plus de 100 millions d'habitants, est l'un des États les plus pauvres du pays.