Les barèmes d’imposition adaptés, les index garantis

Le gouvernement et les partenaires sociaux se sont retrouvés vendredi matin pour une nouvelle tripartite. La réunion débute le jour du 50e anniversaire de Xavier Bettel.

Question brûlante de la tripartite, la fiscalité a bien été débattue et a même débouché sur un accord, vendredi au château de Senningen. Le gouvernement a consenti à adapter le barème d’imposition aux tranches d’index. Mais pas à huit tranches, comme le demandaient les syndicats, en référence aux six derniers non adaptés et aux deux prévus cette année. Un compromis pour deux tranches et demie a été trouvé, à partir de 2024.

En plus, un crédit d’impôt est prévu pour 2023, effectif de manière rétroactive au 1er janvier. Il correspond au même gain que la compensation de deux tranches d’index, selon ses promoteurs. Les boucliers tarifaires sur le gaz et l'électricité vont perdurer en 2024. Enfin, les index qui tomberaient en 2024 sont garantis et l’État compensera celui prévu en fin d’année jusqu’en janvier 2024 inclus. L’accord de principe, validé par les directions, doit encore l’être au niveau par les bases militantes des syndicats.

«Un peu comme au souk»

Xavier Bettel, Premier ministre, a rappelé le contexte de «choc inflationniste», mais aussi que le Luxembourg avait «la plus faible inflation en Europe», signe selon lui de «l’efficacité de la tripartite de septembre».

La journée a été marquée par des propositions et contre-propositions autour de la table. «C’est un peu comme au souk. Les gens discutent, font des propositions, et à la fin, on doit trouver un arrangement», ironisait un ministre lors d’une pause. Finalement, tout le monde s’est mis d’accord en une seule journée, alors que les deux dernières tripartites avaient nécessité trois journées.