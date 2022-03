«Indiana Jones 4»: Spielberg revisite sa propre filmographie

Grande fut l'anticipation, mais

les avis sur le dernier

«Indiana Jones» sont plutôt mitigés.

Pour son grand retour sur grand écran, l’archéologue aventurier est venu fouler le sol cannois et saluer ses milliers de fans. Présenté hors compétition, en présence de Harrison Ford et Cate Blanchett et du réalisateur Steven Spielberg, «Indiana Jones et le Royaume du Crâne de cristal» a célébré dimanche sa première mondiale dans une ambiance euphorique, sous les yeux des centaines de critiques de cinéma venus du monde entier.