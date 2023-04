Festival de Cannes: Indiana Jones en avant-première et hommage à Harrison Ford

Ce cinquième volet des aventures de l’archéologue aventurier imaginé par George Lucas et porté à l’écran par Steven Spielberg, doit sortir le 28 juin au Luxembourg et le 30 juin aux États-Unis.

Le festival rendra à cette occasion un hommage particulier à Harrison Ford, figure du cinéma hollywoodien de «Star Wars» (il a joué Han Solo à trois reprises) à «Blade Runner», en passant bien sûr par l’aventurier au chapeau et au lasso, qu’il incarne depuis 1981 dans le premier épisode, «Les aventuriers de l’Arche perdue». «Indiana Jones et le Cadran de la Destinée», coproduit par George Lucas et Steven Spielberg pour Disney et LucasFilms, est réalisé cette fois par James Mangold, auteur du biopic sur Johnny Cash «Walk the Line» avec Joaquin Phoenix et de «Le Mans 66» (2019).