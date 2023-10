Industrie: La Chine continuera à concentrer l’emploi manufacturier en 2050

L’étude a été réalisée sur les projections de 59 pays représentant plus de 75% du PIB mondial. (Image prétexte)

Malgré la volonté affichée par les États-Unis et l’Union européenne (UE) d’être moins dépendant de l’industrie chinoise pour leurs propres approvisionnements, la Chine devrait voir sa part augmenter dans les emplois manufacturiers mondiaux d’ici à 2050, selon une étude du Centre pour le développement mondial (CGD) de Washington.

D’ici moins de 30 ans, la Chine concentrera 43% de l’emploi industriel mondial et sera l’un des seuls pays à voir ses emplois industriels progresser, alors que la tendance au niveau mondial sera plutôt à la baisse. Après la pandémie de Covid-19 et le premier confinement au niveau mondial, les principales économies occidentales ont estimé que leur dépendance à l’industrie chinoise représentait un risque pour leurs chaînes d’approvisionnement.

«Baisse de risques»

La reprise rapide de l’économie post-confinement, et les goulots d’étranglement observés dans l’approvisionnement, provoquant retards et hausses des prix venus alimenter la vague d’inflation qui touche toujours l’économie mondiale, ont incité l’UE et les États-Unis à mettre en place une stratégie de «baisse de risques» industriels vis-à-vis de la Chine.