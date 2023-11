Inégalité salariale: Les Françaises travaillent «gratuitement» à partir de 11h25 ce lundi. Et au Luxembourg?

Dans l'UE, l'écart est de 12,7%. Pexels

Les femmes en France commencent à «travailler gratuitement» à partir de 11h25 lundi, et ce jusqu'à la fin de l'année, selon la lettre d'information féministe «Les Glorieuses» qui dénonce les inégalités salariales persistantes entre les femmes et les hommes. Concrètement, les femmes «pourraient s’arrêter de travailler le 6 novembre à 11h25». Cette date et cette heure symboliques ont été calculées à partir de statistiques européennes sur l'écart de salaire entre les femmes et les hommes en France. Cette année, les femmes gagnent en moyenne 15,4% de moins que les hommes. L'an dernier, l'écart salarial atteignait 15,8%, ce qui avait amené «Les Glorieuses» à déterminer la date symbolique au 3 novembre à 09h10. «Cela fait huit ans qu'on fait ce calcul, ça varie très peu, il y a une vraie stagnation», observe auprès de l'AFP Rebecca Amsellem, fondatrice de la newsletter.

Des chiffres positifs qui cachent une autre réalité

Et au Luxembourg? Quel jour les femmes commencent-elles à travailler gratuitement? Le 31 décembre au soir puisque le Grand-Duché est, selon les chiffres du Statec et d'Eurostat, le seul pays de l'UE dans lequel l'égalité salariale est atteinte. Elle est aujourd'hui même à l'avantage des femmes (voir graphique ci-dessous).

Statec, Eurostat

La différence était encore de 10,7% en 2006 avant de se réduire beaucoup plus vite que dans le reste de l'UE. Il faut toutefois remettre ces chiffres en perspective pour éviter d'en déduire que les femmes bénéficient d'une stricte égalité dans le milieu professionnel. Le Gender Pay Gap (GPG) compare des salaires moyens et non pas des salaires pour un travail égal et il ne prend en compte que le salaire horaire, or les écarts entre les salaires annuels (y compris bonus de fin d'année) restent en faveur des hommes.

Dans les faits, le niveau moyen des revenus annuels de l'ensemble des femmes salariées est «largement inférieur à celui des hommes», souligne le Statec, qui met en avant le taux de femmes travaillant à temps partiel. De plus, des écarts importants subsistent dans de nombreuses branches telles que les activités immobilières (23,1%) et les activités financières et d'assurance (23%).

Statec

