Initiative : Inégalités: 34 firmes mondiales s'engagent

Une coalition de 34 multinationales conduite par Danone et qui sera présentée à l'Elysée vendredi vise à mieux lutter contre les inégalités.

Trente-quatre multinationales, pesant au total plus de 1000 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel, ont rejoint une coalition qui vise à regrouper et renforcer les efforts déployés pour lutter contre les inégalités.

Cette initiative (Business for Inclusive Growth, B4IG) soutenue par le président français Emmanuel Macron, conduite par le PDG de Danone Emmanuel Faber et appuyée par l'OCDE, sera présentée vendredi à l'Elysée, en amont du Sommet du G7 de Biarritz.

«Dans beaucoup des pays du G7, l'effritement des classes moyennes, qui sont la fondation de l'économie de marché, doit être une alerte car il est démontré qu'au delà d'un certain seuil, les inégalités pèsent sur l'économie», indique Emmanuel Faber, cité dans un communiqué jeudi soir. Ce n'est donc pas «une question d'idéologie», mais «de réalisme», qui «appelle à une action collective et inclusive, de la part des gouvernements et des entreprises», souligne-t-il.