Grosse frayeur : Inès de «Koh-Lanta» poursuivie par un «tueur en série»

Inès Loucif, ex-candidate de «Koh-Lanta», a été traquée par un déséquilibré alors qu’elle se baladait à vélo. Elle est sous le choc.

Elle a raconté sa mésaventure en story Instagram: «Mon Dieu, la peur de ma vie. Je suis tombée sur un fou. J’ai failli passer dans «Enquêtes criminelles». Je suis choquée», a-t-elle d’abord dit à ses abonnés avant de donner plus de détails sur ce qu’elle avait vécu: «Après 30 minutes de vélo, à un carrefour, je vois un mec en voiture qui me fixe de manière insistante. J’essaie de ne pas le calculer et d’aller à l’opposé de son chemin dans la forêt. Sauf qu’il part, passe par un petit chemin pour se retrouver devant moi et quand il passe devant moi, il est vraiment en train de me fixer».