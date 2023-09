Inflation au Luxembourg : Faire le plein coûte plus cher, l'alimentation toujours en hausse

L’indice des prix à la consommation a augmenté d'1,5% en août, indique ce mercredi l’Institut national de la statistique et des études économiques (Statec). Il passe ainsi de 3,7 à 4,2% en rythme annuel, «surtout en raison de la fin des soldes d'été».

«Le retour des prix des produits soldés au cours du mois de juillet à leur niveau normal explique la forte hausse mensuelle de 13,9% de la division “Articles d’habillement et chaussures“, analyse le Statec. Par rapport au mois d’août de l’année précédente, les prix des vêtements se sont renchéris de 6,6% et ceux des chaussures de 6,3%. D’autres rubriques également impactées par la fin des soldes sont l’ameublement (+2%) et les articles de ménage en textile (+2.8%).