Le quatrième index en moins d’un an et demi, comment l'expliquer?

Pour la troisième fois de l’année, après février et avril, une tranche indiciaire surviendra en septembre, a indiqué le Statec, mercredi. Les salaires et pensions vont donc augmenter de 2,5% à partir du mois prochain. La succession d’index, le quatrième en moins d’un an et demi, s’explique par l’inflation, de retour après la crise du Covid-19 et accentuée depuis le début de la guerre en Ukraine. Elle est attendue à 3,9% cette année.