Luxembourg: Inflation et inondations ont mobilisé les jeunes «députés»

Inflation, modernisation de la vie scolaire et inondations. Voici les thèmes sur lesquels portaient les résolutions du Parlement des jeunes présentées et discutées ce lundi, à la Chambre des députés. Cet événement est toujours le dernier de l'année. Mais celui-ci est le dernier de sa présidente Iness Chaki.

«Ces quatre dernières années, ma vie entière était focalisée sur le Parlement des jeunes. J'ai accepté d'autres mandats et quitte donc le Parlement des jeunes. J'y ai appris des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Comme parler en public, rédiger des rapports, organiser des réunions. Grâce au Parlement des jeunes, des portes s'ouvrent à nous. C'est une éducation non formelle des jeunes», explique-t-elle.

«Nous avons été entendus»

Concernant la vie scolaire, les jeunes demandent la création de groupes de performances supplémentaires dans les langues d'enseignement, la mise en place de cours de premiers secours et d'autodéfense. Face aux inondations, ils encouragent le nettoyage plus régulier des cours d'eau, suggèrent des dispositifs de sécurité pour diminuer le risque de refoulement d'égouts. Et face à l'inflation, ils demandent de réviser le panier de la ménagère qui sert à calculer l'indexation, en retirant les dépenses énergétiques du calcul et les compensant par des aides aux ménages les plus touchés.