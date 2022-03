Banque : ING mise gros sur le Luxembourg

Le groupe bancaire affiche des résultats semestriels en baisse au Luxembourg mais réaffirme son intérêt pour le marché local.

Rik Vandenberghe (à g.), administrateur délégué d'ING Luxembourg veut faire d'ING la «banque la plus recommandée par ses clients au Luxembourg» d'ici 2015. (photo: Editpress)

Avec un bénéfice net de 95,6 millions d’euros sur les six premiers mois de 2010, ING Luxembourg fait moins bien que l’année dernière (106,8 millions). Le premier semestre 2009 avait été «exceptionnel», rappelle Rik Vandenberghe, administrateur-délégué d’ING Luxembourg.

La direction de la banque préfère souligner les réussites dans les autres activités : pour la banque de détail, le résultat avant impôt progresse de 10%. Certes, les marges ont baissé mais cela a été compensé par une hausse de l’épargne et des volumes de prêts. La baisse des coûts, qui atteint 8,37% pour tout ING Luxembourg, explique le reste de la progression.

Le commercial banking ( banque des entreprises) progresse toujours et reste un secteur important pour la croissance de la banque au Luxembourg. ING compte toujours recruter pour améliorer son offre aux entreprises. Rik Vandenberghe souligne que la banque cherche toujours des opportunités de prêts. L’administrateur-délégué, souligne que les entreprises restent toujours prudentes ; du coup, les demandes de prêts sont faibles.

Concernant sa stratégie à moyen terme, Rik Vandenberghe insiste sur l’intérêt que le groupe porte au Luxembourg, un marché clé pour ING, surtout depuis la restructuration du groupe et son recentrage sur ses métiers de base. ING veut devenir un sérieux concurrent des trois grandes banques du pays (BCEE, BGL et Dexia). «Pour 2015, l’objectif est d’être la banque la plus recommandée au Luxembourg», affirme-t-il.