Course mythique: Ingénieur au Luxembourg, il s'attaque au Dakar avec un 4x4 ancien

«On n'a pas de mécanicien et on dormira sous tente, indique Jean-Christophe Moine. Ça va être un beau challenge, mais on espère arriver au bout sans trop d'encombres. Surtout, ne pas abandonner dans les premiers jours, ce serait trop frustrant». La course de 7 500 km s'élance le 1er janvier après un prologue samedi et se terminera le 15 janvier.