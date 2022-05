Erich François : «Pas d'athlètes professionnels d'Afrique à l'ING Marathon»

LUXEMBOURG – Directeur de l'ING Marathon, Erich François est l'invité de la «Story» de L'essentiel Radio toute la semaine.

La séquence du 18 mai

Après deux ans d'absence, le célèbre marathon luxembourgeois revient mais sans coureur professionnel du continent africain. «Nous avions demandé au ministère de la Santé, il y a plus de six mois, «sous quelle mesure Covid, le marathon pouvait avoir lieu», et nous n'avons toujours pas eu de réponse. Il n'y aura pas d'invitation car nous ne pouvions pas vérifier s'ils sont vaccinés. Il y a sans doute des athlètes en Europe aussi qui peuvent courir», admet Erich François, directeur de l'entreprise organisatrice du marathon.

La séquence du 17 mai

Le 28 mai, pas moins de 12 000 personnes et 103 nationalités prendront le départ de l'ING Marathon, précise le directeur de Step by Step, société organisatrice de l'évènement, Erich François, invité de L'essentiel Radio. Et cette année, les sportifs devront se faire à un nouveau parcours, qui a été modifié en raison de l'avènement du tram. «C'était un travail d'un an et demi, confie Erich François, très compliqué par ailleurs, en raison des nombreux accords à obtenir des autorités. Mais pour la première fois, le parcours passe devant la Philharmonie, le Mudam et dans le tunnel du rond-point Schuman. Et nous avons ajouté 2 km au Limpertsberg: pour moi c'est un des plus beaux tronçons du parcours».