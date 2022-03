Ingrid Betancourt a été «ingrate»

L'ancien émissaire de la France en Colombie chargé du dossier Ingrid Betancourt, Noël Saez, a regretté que l’ex-otage ait oublié ceux qui avaient risqué leur vie pour elle.

«Ingrid Betancourt, j'ai risqué ma vie pour elle, elle a fait le tour du monde, elle a remercié les grands de ce monde, le pape, le président et autres et puis elle a oublié certains, les plus petits, les plus exposés, ceux qui ont pris plus de risques», a-t-il poursuivi. «Quand je l'ai vu à Mexico en janvier, j'étais extrêmement touché et je lui ai dit: c'est bien de remercier les grands de ce monde mais il ne faut pas oublier les petits, ceux qui ont risqué leur vie pour toi», a-t-il ensuite expliqué.