Ingrid Betancourt demande le divorce

D'après l’édition dominicale de la revue Semana, la Franco-Colombienne aurait invoqué la «séparation de corps de fait» pour demander le divorce d'avec Juan Carlos Lecompte.

"Betancourt a introduit une demande en divorce contre Lecompte, faisant valoir une séparation de corps de fait pendant une période de plus de six ans, soit deux années de plus que celle prévue par la loi", afin de procéder à une telle démarche, a précisé la revue Semana.