Ingrid Betancourt prend du bon temps

Déjeuner parisien avec Dominique de Villepin, prières,… l’ex-otage a voulu se «déconnecter un petit peu» du tourbillon médiatique. Elle devrait aussi se rendre au Vatican.

Rassurée sur son état de santé par les médecins à Paris, l'ex-otage Ingrid Betancourt a pu consacrer dimanche du temps à ses amis et à sa famille, s'écartant un peu du tourbillon médiatique déclenché par sa libération en dépit d'un programme qui s'annonce encore chargé.

Désireuse de se "déconnecter un petit peu", Ingrid Betancourt a déjeuné dans un restaurant parisien avec l'ex-Premier ministre Dominique de Villepin, son "ami" et ancien professeur à Sciences-Po. Dominique de Villepin, qui s'était personnellement investi dans sa libération, n'était pas présent lors de son arrivée vendredi à Paris, ni à la réception à l'Elysée.

Ingrid Betancourt affirme désormais vouloir passer plus de temps "toute seule" avec ses enfants, Mélanie, 22 ans, et Lorenzo, 19 ans. "On a soif d'être ensemble pour avoir des heures devant nous, à nous raconter plein de choses", a-t-elle assuré samedi soir, visiblement épuisée, sur France 3.