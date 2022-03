«Ingrid est en danger de mort imminente»

Le président français a appelé mardi le chef de la guérilla colombienne des Farc à relâcher immédiatement Ingrid Betancourt, "avant qu'il ne soit trop tard".

«Vous avez maintenant un rendez-vous avec l'histoire. Ne le manquez pas. Libérez Ingrid Betancourt et ceux des otages qui sont les plus affaiblis!», a lancé Sarkozy à Manuel Marulanda dans un message vidéo diffusé aux médias. Sarkozy affirme qu'Ingrid Betancourt, otage des Farc depuis plus de six ans, «est en danger de mort imminente». Le président français a averti Manuel Marulanda: si l'otage franco-colombienne devait mourir, «ce serait une faute politique grave», «ce serait un crime» dont le chef de la guérilla marxiste serait tenu pour «responsable».