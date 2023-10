Elle a créé une boutique en ligne pour payer ses études

La jeune Emmy aime beaucoup les animaux. Sur son temps libre, elle s'occupe de chiens et de chats en tant que pet-sitter.

Cet été, Emmy a lancé sa boutique en ligne, Love Every Paw, afin de financer ses études. Après le bac, la résidente, aujourd'hui âgée de 24 ans, ne savait pas trop quoi étudier, elle a alors choisi de travailler, afin d'économiser de l'argent.

Elle était deux ans en animalerie et ça lui a tellement plu qu'elle aurait dû reprendre la boutique, une fois la patronne partie à la retraite. Mais le projet ne s'est pas concrétisé. Elle est ensuite devenue chargée de cours dans une école primaire au Luxembourg pendant un an et, ça aussi, elle a «adoré». «J'ai hésité entre travailler avec les enfants et les animaux, mais j'ai choisi de devenir institutrice en primaire», explique la jeune femme, qui a réussi sa première année d'institutrice primaire à Virton (Belgique).

«J'ai décidé de faire quelque chose en lien avec les animaux car ça me manquait» Emmy

«Cet été, j'ai décidé de faire quelque chose en lien avec les animaux car ça me manquait». C'est ainsi que la boutique a vu le jour. «Ayant travaillé en magasin, je pense savoir ce que les gens veulent, ce qui est mieux pour les animaux», ajoute-t-elle. En plus de permettre aux clients «de faire plaisir» à leurs amis à quatre pattes, la boutique doit l'aider «à payer toutes les choses pour l'école, le loyer, les charges et l'essence».

Une fois diplômée, la jeune femme compte enseigner au Luxembourg. En attendant, elle va gérer les études et cette boutique. Mais ça ne lui fait pas peur. «Je suis très bien organisée et lors de la conception du site, tout a été fait pour que ça me prenne le moins de temps possible. Le but est que ce soit un plaisir, pas une corvée».

Le Luxembourg en bref Vous ne voulez rien rater de l'actualité au Luxembourg? N'en perdez pas une miette et retrouvez toutes les informations sur le Grand-Duché en bref dans notre ticker en suivant ce lien.