Moins de musique et de lumière dans les magasins: un concept qui plaît

Max Hahn, le ministre de la Famille et de l'Intégration, a remercié tous les acteurs pour «cette initiative importante et pour l'engagement en faveur d’une société plus inclusive». Grâce à la mise en place des heures silencieuses, «vous créez des conditions apaisées» pour les personnes atteintes d’autisme et hypersensibles, a-t-il déclaré, ajoutant qu'il souhaitait voir ce concept étendu à tous les commerces.