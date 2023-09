Une «leçon de vie» après un projet en Afrique du Sud

«C’était une très belle aventure et nous avons fait de belles rencontres», résume Iness Chakir, encore émerveillée par son séjour en Afrique du Sud. Avec trois autres membres de l’ASBL ATS, elle revient d’une mission d’aide au développement. Les jeunes femmes se sont occupées d’enfants non scolarisés, de soins, de distribution de repas, etc. Elles ont aussi proposé des ateliers sur l’hygiène menstruelle et organisé des excursions.