Innovation: Impression 3D: explosion des demandes de brevets dans le monde

Si les grandes sociétés d'ingénierie prédominent, universités et organismes publics de recherche «contribuent également de manière significative à l'innovation dans le domaine de l'impression 3D».

Pour ce procédé également appelé «fabrication additive», les demandes de brevets «ont augmenté à un taux annuel de 26,3% entre 2013 et 2020, soit près de huit fois plus vite que pour l'ensemble des domaines technologiques combinés au cours de la même période (3,3%)», relève le rapport de l'Office européen des brevets publié mardi. Et «comme les brevets sont déposés des mois, voire des années, avant que les produits n'apparaissent sur le marché, les informations sur les brevets peuvent indiquer la direction que prennent les technologies», met en avant l'Office européen.