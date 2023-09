Inondations en Libye: Plus de 2 300 morts selon un premier bilan, 10 000 disparus

Les inondations en Libye ont fait un nombre «énorme» de morts qui pourraient se compter en milliers et 10 000 disparus, a indiqué mardi un responsable de la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR). Dans la ville de Derna, le bilan serait de plus de 2 300 morts, selon le porte-parole des services de secours relevant du gouvernement de Tripoli internationalement reconnu.