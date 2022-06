En Autriche : Inondations et glissements de terrain, des villages isolés

L'Autriche a été touchée dans la nuit de mardi à mercredi par de fortes pluies qui ont provoqué des inondations et glissements de terrain, coupant des routes et isolant des villages, selon la Croix-Rouge. «Trois villages sont complètement coupés du monde», a indiqué à l'AFP Melanie Reiter, porte-parole de l'organisation dans la région de Carinthie (ouest) victime des intempéries, à la frontière avec l'Italie et la Slovénie.