Inquiet

Le 21 décembre, à Belval, un ouvrier d’usine a été coincé entre une locomotive et un wagon. Dans la nuit du 23 au 24, un autre ouvrier a été tué par une poutrelle d’acier lors du chargement d’un wagon. Quelles sont les causes de ces accidents d'après les premiers constats de l’Inspection du travail et des mines et comment prévenir ces accidents dans l'avenir?