Au Luxembourg: Inquiets pour l’hiver, ils cherchent déjà à se mettre à l’abri

«Réduire de 10% sa consommation d’énergie» : le ministre de l’Énergie, Claude Turmes, a fixé lundi, cet objectif au pays en annonçant un hiver qui sera rude, avec l’inflation et les menaces sur le gaz russe. «Cela semble réalisable quand on sait que réduire la température d’un degré représenterait une économie de 6%», constate Fenn Faber, directeur de la Klima Agence.

Mais alors que les prix explosent, beaucoup n’ont pas attendu les conseils du ministre pour tenter de réagir. «Les gens veulent faire des économies ou ont peur que Poutine coupe les vannes. Nous faisons deux installations par jour. Jamais nous n'avons eu ainsi, fin juin, deux équipes consacrées à la pose. On a trois mois de planning plein. On pourrait avoir plus mais cela devient difficile d’avoir les appareils», confie Laurent M. commercial d’un magasin de poêles à bois et pellets de Foetz qui estime, par exemple chez lui, à 1 100 euros son économie avec un poêle à bois en complément du chauffage électrique.