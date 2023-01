Football : Inquiétude sur le futur de l'équipe d'Allemagne

«Dans les prochaines années, nous aurons encore une équipe magnifique, mais c'est après que je me fais du soucis. Ce qui sera problématique, c'est où nous en serons dans six, huit ou dix ans», a souligné Rudi Völler lors d'une conférence de presse vendredi. Il prendra ses fonctions de directeur sportif le 1er février.

«Plus aussi bien pourvus sur certains postes»

«Je suis convaincu que l'on a une équipe qui sera capable de jouer le titre dans un an et demi. Je pense que l'on a une très bonne équipe, même si nous ne sommes plus aussi bien pourvus sur certains postes», a tenté de positiver Völler, champion du monde 1990 (comme joueur) et vice-champion du monde 2002 (comme sélectionneur).