Etats-Unis: Le réseau social de Donald Trump est en difficulté

États-Unis : Le réseau social de Donald Trump est en difficulté

Les signaux inquiétants sur la santé financière et les perspectives du réseau social de l'ex-président américain, Truth Social, se multiplient, six mois seulement après le lancement de la plateforme.

Les signaux inquiétants sur la santé financière et les perspectives du réseau social de Donald Trump, Truth Social, se multiplient, six mois seulement après le lancement de la plateforme, dont le trafic est modeste. La chaîne Fox Business Network a rapporté jeudi que la société avait interrompu ses versements à son hébergeur, RightForge, et accumulé une ardoise qui se monte désormais à 1,6 million de dollars. Sollicités par l’ AFP, la maison mère de Truth Social, Trump Media and Technology Group (TMTG), et RightForge n’ont pas donné suite.