Elections au Luxembourg: Inscription sur les listes: «Le plus grand frein a été de ne pas savoir pour qui voter»

«En général, les résidents non luxembourgeois étaient intéressés par l’idée de voter aux communales du 11 juin. Certains se sont inscrits devant moi sur les listes», relate Claire Geier. Ces derniers mois, la résidente d’origine française et les autres multiplicateurs formés par le Cefis ont eu pour mission de convaincre le maximum de résidents étrangers de s’inscrire avant la date fatidique de clôture des listes électorale lundi.

Le taux final sera révélé ce mardi par la ministre de l’Intégration mais, au 30 mars dernier, ils n’étaient que 16,1% de résidents étrangers inscrits. «Il ne faut pas oublier que le pool d’électeurs potentiels s’est considérablement élargi avec la disparition de la clause de résidence de cinq ans», relativise Claire Geier. La multiplicatrice estime que les politiciens ont un gros travail de communication à faire. «La grande hésitation des étrangers que j’ai rencontré était de ne pas savoir pour qui ils allaient voter, de ne pas connaître les programmes. J’encourage les inscrits à aller sur les marchés où les candidats se trouvent en cette période et à leur parler dans la langue où on est le plus confortable. Les candidats sont multilingues», raconte-t-elle.