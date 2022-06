Manifestation: «Inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution du Luxembourg»

Plus de 300 personnes se sont réunies devant l'ambassade américaine.

«My body, my choice!» (mon corps, mon choix). «Solidarité avec les femmes du monde entier». À 12h30 ce mardi, près de 300 manifestants et surtout manifestantes donnaient de la voix devant l'ambassade américaine à l'appel du Planning familial et de ses partenaires. Un sit-in de protestation organisé dans la foulée de l'invalidation vendredi dernier par la Cour suprême américaine de l'arrêt «Roe v. Wade» qui garantissait depuis 1973 le droit des Américaines à interrompre leur grossesse.