Insolite: Au G20, Biden serre la main de... Staline

Le dictateur soviétique est mort de longue date mais, parmi les invités au dîner de gala du G20 à New Delhi, entièrement végétarien, figurait M.K. Stalin, le ministre en chef de l'État indien du Tamil Nadu, ainsi que le président américain Joe Biden. M.K. Staline est né en 1953, quelques jours avant la mort de Joseph Staline, et son père a choisi de lui donner le nom du dirigeant soviétique.

Au pouvoir entre la fin des années 1920 et 1953, Staline avait instauré un régime totalitaire en Union soviétique qui a fait des millions de morts. Le responsable indien a posté dimanche sur X (ex-Twitter) une photo de lui tout sourire en train de serrer la main à M. Biden, aux côtés duquel se tenait le Premier ministre indien Narendra Modi, à l'occasion du dîner de samedi. Il n'a toutefois fait aucune allusion à l'Histoire, mentionnant simplement en légende qu'il participait au dîner du G20.

Pays non aligné

D'autres se sont montrés plus loquaces. «Marrant, un président américain qui rencontre un Staline après la Seconde guerre mondiale», a ironisé l'utilisateur psychicsoul2.

L'alliance des États-Unis et de l'Union soviétique durant la Seconde guerre mondiale s'était rapidement délitée après les défaites de l'Allemagne et du Japon, pour laisser place à la guerre froide. L'Inde, qui était officiellement un pays non-aligné, s'est ensuite rapprochée de l'Union soviétique, et Moscou reste de loin son principal fournisseur d'armement.