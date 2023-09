Insolite au Luxembourg: Des «aliens» détectés au Kirchberg

Céline, qui promenait son chien ce mardi matin rue des Labours au Kirchberg, est tombée sur deux mystérieux organismes jaunes, au bas d'un arbre. Sont-ce des aliens, ou du vomi de chien? «À confirmer, mais je pense qu'il s'agit d'un blob (nom scientifique: “Physarum polycephalum“), lance l'habitante du quartier de la capitale, photos et vidéo à l'appui. C'est la première fois que j'en vois à Luxembourg-Ville».

Audrey Dussutour explique que le «Fuligo septica, souvent appelé «Fleur de tan», est un myxomycète qui adore les copeaux de bois. «On le voit très souvent dans les jardinières, les jardins de permaculture, etc., explique la directrice de recherche au Centre nationale de la recherche scientifique (CNRS). C’est une espèce cosmopolite, bien plus facile à observer que Physarum polycephalum».

Les «Fleurs de tan» croissent en abondance après de fortes pluies sur le bois en décomposition, notamment les troncs, les branches, mais aussi sur les tapis de feuilles mortes et d'autres substrats comme la partie inférieure des plantes vivantes (racines ou feuilles de végétaux), le tan (l'écorce de chêne concassée et humectée, utilisée en tannerie) et particulièrement sur les débris d'écorces.