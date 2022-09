High-tech: Instagram allonge la durée de ses stories pour contrer TikTok

Instagram continue de déployer des fonctionnalités qui la rapprochent un peu plus de son concurrent TikTok. Via une mise à jour, l’app du groupe Meta (anciennement Facebook) a allongé la durée de ses stories, ses contenus éphémères visibles pendant 24 heures. Les utilisateurs de la plateforme peuvent désormais publier et regarder des vidéos ininterrompues de 60 secondes. Pour rappel, jusqu’ici, lorsqu’une vidéo de plus de 15 secondes était publiée en story, celle-ci était segmentée en plusieurs stories de 15 secondes chacune. Ce ne sera désormais plus le cas.