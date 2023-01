Internet : «Instagram rend les gens déprimés et Twitter les met en colère»

Le patron de Twitter, Elon Musk, a taclé le réseau social concurrent appartenant au géant Meta en demandant à ses utilisateurs quel était le réseau social qu’ils préféraient.

Elon Musk a racheté le réseau social Twitter pour 44 milliards de dollars en 2022. REUTERS

Elon Musk a placé ses plus de 126 millions d’abonnés sur Twitter face à un choix délicat. Dans un tweet publié lundi, il a demandé quelle était la meilleure plateforme entre celle qu’il dirige, à savoir le service de microblogging dont il est le nouveau propriétaire depuis fin 2022, et le concurrent Instagram. «Instagram rend les gens déprimés et Twitter les met en colère. Quel est le meilleur?» a-t-il questionné, en égratignant au passage le réseau social propriété de la firme Meta de Mark Zuckerberg, sans oublier de critiquer sa propre plateforme.

La majorité des internautes ayant répondu ont penché en faveur du réseau social sur lequel ils s’exprimaient. L’un d’eux estime par exemple qu’Instagram a été conçu pour que les utilisateurs envient la vie des autres en voyant leurs publications. «C’est un piège à bonheur», dénonce-t-il.

«Twitter ne me met pas en colère. Il me fait rire toute la journée», a rétorqué un internaute. Un autre estime que c’est plutôt le réseau social professionnel LinkedIn qui rend les gens déprimés. Sur le ton de l’humour, d’autres n’ont pas hésité à leur préférer des plateformes disparues comme MySpace ou Friendster…

Ce n’est pas la première fois qu’Elon Musk lance une pique contre Instagram. En 2018, lors de son passage dans le podcast «The Joe Rogan Experience», il avait dit que l’un des problèmes de cette plateforme de partage d’images est que «les gens ont l’air d’y avoir une vie bien meilleure qu’en réalité», rappelle Business Insider. Il avait déclaré qu’Instagram peut faire paraître les gens plus beaux et plus heureux «qu’ils ne le sont vraiment». Le fait de voir des personnes séduisantes et heureuses sur ce réseau social peut amener les gens à penser: «Je ne suis pas si beau et je ne suis pas si heureux. Donc je dois être nul», avait-il ajouté.

En réponse à la question d’un utilisateur demandant s’il était possible de créer un réseau social sur lequel les gens se sentent bien et heureux, et en se basant sur les commentaires reçus, Elon Musk estime que Twitter «pourrait avoir une tendance à la positivité». «Nous allons essayer de faire en sorte que ce soit davantage le cas», a promis le fantasque milliardaire.