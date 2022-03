Mobile : Instagram s'ouvre enfin à la gestion multicompte

Les habitués du réseau de partage d'images peuvent désormais facilement jongler entre 5 comptes.

Fini de devoir se déconnecter d'un profil pour s'identifier sur un autre en vue d'alimenter successivement deux pages différentes sur Instagram. La filiale de Facebook a en effet déployé la gestion multicompte sur ses applications iOS (Apple) et Android (Google). Pour y accéder, il suffit de se rendre dans les options de son profil et d'en ajouter un nouveau. L'utilisateur bascule ainsi facilement d'un compte à l'autre en cliquant tout simplement sur son nom et en sélectionnant le profil de son choix, sans à devoir saisir les identifiants entre deux.