Réseaux sociaux – Instagram va tirer la prise de son app vidéo IGTV

Instagram prépare son ménage de printemps. Le réseau social, propriété du groupe Meta (anciennement Facebook), a annoncé qu’il mettra définitivement fin à l’app autonome IGTV. Permettant de visionner des vidéos, des clips et des vlogs des créateurs Instagram préférés, elle sera supprimée des boutiques d’apps à partir de la mi-mars, a annoncé le service de partage d’images et de messagerie dans un billet de blog .

Annoncée en 2018 avec l’intention de concurrencer YouTube, l’app IGTV d’Instagram devait permettre de publier des vidéos verticales de longue durée. Moins d’un an plus tard, ses vidéos d’une durée d’une heure maximum ont commencé à être mises en avant dans le flux de l’app principale d’Instagram. Puis avec la disparition du bouton permettant d’accéder au contenu d’IGTV depuis l’application principale en 2020, le destin de l’app autonome a commencé à être scellé.

«Faciliter au maximum la création et la recherche de vidéos»

«L’année dernière, nous avons commencé à simplifier le contenu vidéo sur Instagram en fusionnant les vidéos dans le fil et IGTV en seul format, appelé Vidéo Instagram, afin de faciliter au maximum la création et la recherche de vidéos que vous aimez. Au cours des prochains mois, nous poursuivrons nos efforts pour simplifier nos formats vidéo, afin qu’il soit encore plus facile de créer et de regarder des vidéos sur Instagram, comme c’est déjà le cas avec Reels», explique le réseau. Ce dernier ne prendra également plus en charge les publicités vidéos in-stream précédemment appelées publicités IGTV.