L'influence de la Chine au Luxembourg pose question

Quel rôle jouent les instituts culturels chinois au Luxembourg en matière d'influence? Largement évoqué dans un article de L'essentiel paru en novembre dernier, le sujet revient sur le terrain politique avec une question parlementaire des députés écologistes Marc Hansen et Djuna Bernard, qui s'interrogent notamment sur la gouvernance et le financement de l'Institut Confucius (IC), à l’Université du Luxembourg.

«Au cours des dernières années, à l’étranger (États-Unis, Allemagne, Belgique), il y a eu bon nombre de protestations et parfois de fermetures d’IC (…) Les accusations portent essentiellement sur les enjeux de restriction de la liberté académique, de manque de transparence (…) et de risque d’une prise d’influence sur les activités ou programmes des universités d’accueil», s'inquiètent les députés.

Pour le ministre de l'Éducation nationale, Claude Meisch, rien de tel ne s'est produit au Luxembourg: «Aucune tentative de prise d’influence n’a pu être identifiée jusqu’à présent sur les campus de l’Université. Dans tous ses partenariats, l’Uni est vigilante par rapport à la liberté académique, la rigueur scientifique, un environnement sans discrimination et la neutralité militaire, religieuse ou politique», répond le ministre libéral, précisant, par ailleurs, que «l’IC n’a pas de mandat pour participer à la décision ou à l’exécution d’activités ou d’événements à l’Université».

Un financement majoritairement chinois

L'université chinoise met également à disposition les enseignants en langues, les intervenants pour les activités et le matériel didactique, tandis que l'Uni se charge notamment de mettre à disposition les espaces de travail. C'est elle également qui emploie le directeur et le secrétaire, en plus de recueillir 15 000 euros de frais pour les cours offerts.