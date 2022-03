Instruments de torture pour Droits de l'homme

Plus de 250 ustensiles de torture du XVIIe siècle vont être vendus aux enchères à New York, et une partie des recettes sera reversée à des organisations qui luttent contre les pratiques actuelles.

Une pince à langue, une chaise recouverte de pointes ou bien encore des gravures des pratiques réalisées au XVIIème siècle. Voici quelques-uns des 252 objets pas comme les autres mis aux enchères à New York dans les semaines à venir.

"Ce sont des outils conçus pour faire souffrir... des outils particulièrement diaboliques", a expliqué Arlan Ettinger, président de la maison d'enchères Guernsey's, organisatrice de la vente. Selon M. Ettinger, la collection est estimée à un prix compris entre trois et quatre millions de dollars.

Collection présente depuis plus de 50 ans aux États-Unis

Il a indiqué que les objets remontaient au XVIIe siècle, que certains étaient encore plus anciens, et qu'ils étaient accompagnés de documentations rares comportant des "gravures de scènes de torture".

Célèbre au XIXe siècle, cette collection avait été exposée en Europe et aux États-Unis. Elle avait ensuite disparu jusqu'à la fin de Seconde Guerre mondiale, "quand un gentleman norvégien persécuté par les Allemands" pour avoir aidé des juifs, "a acquis la collection et l'a amenée aux États-Unis". Après sa mort dans les années 1970, la collection est restée dans sa famille.

Jmh/lessentiel.lu avec AFP