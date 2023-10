Insultes antisémites et menaces de mort: Magali Berdah dépose une nouvelle plainte pour cyberharcèlement

Après une première plainte visant Booba, qu’elle accuse de cyberharcèlement , Magali Berdah a une nouvelle fois saisi la justice pour ce même motif. Cette fois, la femme d’affaires est la cible de propos haineux, vulgaires, antisémites et certains la menaçant même de mort après sa prise de position au lendemain du déclenchement de la guerre israélo-palestinienne.

La Française, de confession juive et qui dit porter Israël dans son cœur tout en prônant la paix entre les peuples, a raconté en story Instagram qu’elle était à bout. On peut aisément la comprendre à la vue de certains messages (voir ci-dessous). Berdah en a partagé un florilège sur Instagram en choisissant sciemment de ne pas masquer les numéros des personnes ni le nom des comptes qui les lui avaient envoyés.

«J’ai déposé plainte. Ça commence à aller, là! Ça fait déjà 17 mois que je me fais harceler à cause de l’autre (ndlr: Booba). Vous croyez que je vais revivre ça? Jamais de la vie. Tout ça parce que j’ai dit que j’aimais Israël. Je n’ai fait que prôner la paix! Je n’ai jamais véhiculé un message de haine. Je condamne le terrorisme car il tue tout le monde. Je suis triste pour les civils israéliens et palestiniens. C’est dramatique ce qu’il se passe. Personne n’est heureux de cette situation, à part des terroristes qui se réjouissent de voir le sang couler», a-t-elle écrit dans plusieurs stories.