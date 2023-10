Insultes de Laurent Jacobelli: le député Belhaddad a déposé plainte

Deux actions judiciaires ont été menées, a expliqué son avocat, Me Xavier Iochum: le procureur de la République de Thionville a été saisi par le gouvernement via un «article 40» sur le fondement de l'«incitation à la haine raciale».

Belkhir Belhaddad a lui-même déposé plainte, via son avocat, dès vendredi, le jour de l'altercation, en saisissant le procureur pour «injures et diffamation envers un membre du Parlement». «J'accompagnais Olivier Véran, et j'étais en écharpe (tricolore). C'est donc en tant que député que je dépose plainte et que cette violence verbale s'est adressée», a soulevé M. Belhaddad.