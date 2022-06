Ex-footballeur passé par le Luxembourg : Insultes en prison, calvaire de son fils, Tony Vairelles se confie dans un livre

NANCY – L'ex-footballeur lorrain, qui a joué une saison à Dudelange (2008-2009), publie ce jeudi son autobiographie. Quelques extraits ont été dévoilés.

Tony Vairelles a été condamné en mai dernier pour des violences avec arme commises dix ans plus tôt à la sortie d’une boîte de nuit. AFP

«Tu ne peux pas baisser la tête, tu ne peux pas faire celui qui a peur, sinon t'es mort». L'ex-footballeur lorrain Tony Vairelles (49 ans), passé par le Luxembourg, sort ce jeudi son autobiographie, intitulée «Balles au centre». Le natif de Nancy, qui a été condamné le mois dernier à 5 ans de prison dont 3 ferme pour des violences avec arme, raconte notamment son passage en détention provisoire en 2011 à la prison de Metz, ville rivale de son club formateur.

«Très peu de temps après mon arrivée, je reçois une bordée d'injures, écrit-il dans son livre. Au centre pénitentiaire de Metz-Queuleu, quand tu sors pour la promenade, tu longes tout l'immeuble du grand quartier. Et là, j'entends des insultes de partout: ‘Vairelles enc…’ et j'en passe… Tu ne peux pas […] avoir une mauvaise réaction. Si tu fais un doigt ou un bras d'honneur, tous les prisonniers risquent de le prendre pour eux, même ceux qui ne t'ont rien fait. Ce serait irrespectueux vis-à-vis de ces gars qui ne demandent rien, tranquilles dans leur coin».

«Cela me donne encore des frissons quand j'en reparle aujourd'hui»

L'ex-joueur de Dudelange (2008-2009) se confie aussi sur le calvaire vécu par sa famille pendant sa détention et notamment par son fils, Guydjo, alors âgé de 7 ans. «Au début, ma femme et mes parents viennent au parloir sans Guydjo», explique «Tonygoal». Je n'ai pas envie que le petit de six ans découvre ça, l'univers carcéral. Mais Audrey finit par l'emmener parce qu'il est en train de dépérir et de grossir. À force de ne pas me voir pendant plusieurs semaines, Guydjo croit qu'on lui cache quelque chose, il en vient même à penser que je suis mort… Un jour, Audrey le retrouve en pleurs sous la douche, en train de dire : "Je veux rejoindre papa au Paradis." Je l'ai seulement appris après la prison, sinon je serais devenu fou, je crois! Même chose avec la lettre au Père Noël écrite par Guydjo qui ne veut qu'un cadeau : son papa. Ou encore pire, ce jour où ma femme ne trouve plus Guydjo, un mercredi après-midi de retour à la maison juste après un parloir.»

«Le plombier vient de passer pour réparer une fuite, il repart avec sa camionnette, poursuit le Nancéien. Audrey appelle le petit pour le goûter, pas de réponse… S'ensuit un interminable moment de panique, les scénarios les plus inimaginables et les plus dramatiques tournent en boucle dans la tête d'Audrey : le plombier, la camionnette… Elle crie de plus en plus fort, mais rien. Elle hurle dans notre rue et là, tout en haut de la colline qui surplombe notre maison, Audrey aperçoit Guydjo avec son sac à dos, acheté quelques jours avant, à sa demande, avec une lampe de poche, des gâteaux et une boussole. Et Guydjo qui lui dit: "Je pars délivrer papa…" Cela me donne encore des frissons quand j'en reparle aujourd'hui».

«Zizou n'en revient pas»

En outre, Tony Vairelles retrace son parcours et raconte une anecdote savoureuse sur son passage en équipe de France (huit sélections, un but entre 1998 et 2000). «Un jour, avec les Bleus, on est invités à la soirée des Trophées de l'UNFP, écrit-il. On patiente en coulisses avant de monter sur scène. Je suis en compagnie du gardien Lionel Letizi, mon ami. Je lui raconte comment ça se passe lorsque je vais en courses à Lens, à quel point ça me fait plaisir d'avoir ce contact avec les supporters. Et là, il y a Zinedine Zidane qui entend la conversation. Zizou n'en revient pas, je me souviens de sa phrase: "Tu fais encore tes courses au supermarché, toi, Tony ?" Surpris de ma vie "normale", en fait.»