Tennis : Insultes et menaces de mort contre Benoît Paire

Le Français a été la cible des parieurs après sa défaite face au Sud-Coréen Soonwoo Kwon (6-4, 7-5) lundi. Il dénonce des insultes et des menaces de mort sur les réseaux sociaux.

«C’est normal pour vous?» Et il balance.

Quelques dizaines de minutes seulement après sa défaite, les messages affluaient déjà. Des internautes ont insulté le joueur français. Quelqu’un l’accuse notamment de «faire perdre de l’argent à tout le monde». Un autre parieur l’encourage à arrêter le tennis et «faire de la danse».

Une personne va même jusqu’à proférer des menaces de mort, le tout en insultant copieusement le joueur (et sa maman), qui a commis le malheur de perdre son match de tennis. Il s’agit de sa dixième défaite de suite sur le circuit ATP.

Cette défaite contre Soonwoo Kwon représente une de plus, mais il ne s’avoue pas vaincu. Sur Instagram, il indique «faire tous les efforts» pour revenir au niveau qui doit être le sien. «Je vais juste penser à la suite et m’accrocher encore et encore comme je le fais depuis un moment…», conclut-il.