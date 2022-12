«Célébrations» : Insultes, racisme, provocations: l'Argentine se déchaîne contre Mbappé

La joie légitime des Argentins après la victoire en Coupe du monde a tourné au règlement de comptes avec Kylian Mbappé, qui suscite les moqueries des joueurs et cristallise la haine d'une partie des supporters.

Après 36 ans de disette, l'Argentine a célébré avec ferveur ce succès historique dans les rues de Buenos Aires. Mais pour une partie des supporters (et des joueurs), la victoire ne suffisait visiblement pas. Il fallait humilier l'adversaire français, en particulier Kylian Mbappé.

Parmi les images les plus commentées, le fantasque gardien Emiliano Martinez a paradé avec une poupée à l'effigie de la star des Bleus sur le bus à impériale dans la capitale argentine. Sans réaction à ses côtés, Lionel Messi a expliqué n'avoir rien vu. Les retrouvailles risquent d'être animées à Paris… Dans les vestiaires après la finale, le portier d'Aston Villa avait déjà demandé «une minute de silence» en hommage à l'attaquant qui lui a planté 3 buts en 120 minutes (plus un tir au but).