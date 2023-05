Élections communales : Ils racontent leur intégration au Luxembourg

Anciens frontaliers français, Laura et Michael ont sauté le pas de venir vivre au Luxembourg, à Reckange-sur-Mess, il y a près de trois ans, avec leurs enfants, Noémie, 11 ans, Agathe et Tristan. Leur petite dernière, Julia, 22 mois, est née ici. Comme tous nouveaux venus, la famille a dû prendre ses marques.

Un exercice qui s’est révélé assez aisé, relate la maman. «Les gens sont charmants, accueillants, que ce soit les voisins, le personnel de la mairie, de l’école et de la maison relais, on ne s’est jamais sentis "étrangers" ni rejetés. Les deux grandes sont à l’école du village, elles se sont fait des amis et ont maintenant un très bon niveau d’allemand et de luxembourgeois. Elles ont reçu les félicitations des "joffer" pour leurs progrès».