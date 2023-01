Ptolemea: «Intégrer mes démons pour qu’ils ne m’envahissent plus»

Priscila Da Costa: J’ai lancé le projet en 2018. J’avais quelques chansons, et j’ai sorti deux EP en 2018 et 2020.

Ça a pas mal évolué. Le guitariste Remo Cavallini était déjà présent sur une chanson du premier EP, et il a voulu faire partie du projet. Le batteur, Martin Schommer, est là depuis le deuxième EP. Et il y a Sarah Kertz, qui chante et joue les claviers et percussions.