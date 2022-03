Australie : Interdiction de montrer des «gentilles» araignées

Le célèbre cartoon «Peppa Pig» destiné aux tout-petits a été censuré à la demande des parents.

Un épisode du célèbre dessin animé anglais «Peppa Pig» fait des vagues en Australie. Il raconte l'irruption d'une gentille araignée, M. Pattes-Maigres, dans la famille de cochons préférée des enfants. Message du cartoon: ces insectes sont «tout tout petits» et il ne faut pas en avoir peur.

Or, contrairement à l'Angleterre, l'île-continent est peuplée d'espèces redoutables, comme la veuve noire. Aussi quand la chaîne Nick Jr a programmé l'épisode, le 25 août, elle a reçu une avalanche de messages de parents indignés que l'on dise aux enfants que les araignées sont inoffensives.

«Inapproprié pour le public australien»

Après avoir défendu le caractère irréaliste du dessin animé, Nick Jr a cédé, et a supprimé l'épisode de ses rotations à l'antenne. En 2012, la télé publique ABC l'avait jugé «inapproprié pour le public australien» et censuré. Plus de 2 000 cas de morsures graves sont signalés chaque année dans le pays. L'an dernier, la vidéo d'une énorme araignée escaladant un frigo avec le cadavre d'une souris avait fait frémir le web: