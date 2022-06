L'IVG enterré aux Etats-Unis: «Interdire l'avortement, ça ne va pas sauver des vies, ça va tuer des femmes»

L'IVG enterré aux États-Unis : «Interdire l'avortement, ça ne va pas sauver des vies, ça va tuer des femmes»

WASHINGTON/LUXEMBOURG – De Bettel à Trudeau, en passant par Macron et Trump, les réactions politiques à la décision d'enterrer le droit à l'avortement sont nombreuses.

Pour lui, la décision de la plus haute juridiction américaine «ne va pas sauver des vies, ça va tuer des femmes», les avortements devenant de fait clandestins et moins surveillés médicalement. «C'est une injustice sociale et économique. Et c'est juste tellement, tellement mal. Les droits reproductifs ne sont pas juste des droits des femmes, ce sont des droits humains», martèle-t-il. Son gouvernement avait retiré l'IVG, autorisée sous condition depuis 2012, du code pénal et avait facilité la procédure pour les femmes confrontées à une situation d'avortement.