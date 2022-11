Réchauffement climatique: Interdire les vols court-courriers n’est pas la solution, selon une étude

L’étude citée dans le «Tages-Anzeiger» se focalise sur le kérosène consommé lors des vols et ne tient pas compte des autres effets climatiques des vols, notamment des traînées de condensation. Or une étude de l’EPFZ (École polytechnique fédérale de Zurich) a récemment démontré que ces dernières réchauffent plus la terre que le CO₂ libéré par la combustion du kérosène.