«Interdit d'entrée en Turquie»: le calvaire d'un touriste luxembourgeois

Une galère sans fin qui a définitivement plombé les vacances de la famille du Luxembourgeois, puisque son amie est finalement rentrée plus tôt que prévu avec son fils. Une semaine plus tard, David est toujours dans l'incompréhension la plus totale. «Je n'ai jamais mis les pieds en Turquie avant cette maudite date», confie-t-il. Se serait-il compromis en critiquant le régime du président Erdogan sur les réseaux sociaux? Non, assure-t-il à nos confrères de RTL.