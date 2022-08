Pas vacciné: Interdit d'entrer aux Etats-Unis, Djokovic forfait à l'US Open

Pas vacciné : Interdit d'entrer aux États-Unis, Djokovic forfait à l'US Open

«Malheureusement, je ne serai pas en mesure de me rendre à New York cette fois pour l'US Open. Bonne chance à mes collègues joueurs! Je vais me maintenir en bonne forme et dans un état d'esprit positif en attendant de pouvoir reprendre la compétition», écrit sur son compte Twitter le Serbe qui a espéré jusqu'au dernier moment un changement des mesures sanitaires imposant la vaccination contre le Covid-19 pour l'entrée sur le territoire américain.